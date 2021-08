Zurdo Ramirez: Todo lo que tengo son mi palabra y mis bolas El invicto OMB # 2, el peso semipesado de la FIB # 5 Gilberto “Zurdo” Ramírez (42-0, 28 KOs) se ha registrado con sus llamadas semanales. “En este mundo, todo lo que tengo son mi palabra y mis bolas”, dijo Ramírez, “y no las rompo por nadie. Lucho no solo por mí, sino por mi orgullo y el espíritu de los mexicanos. Estamos orgullosos de nuestra herencia y hemos sido los mejores luchadores. Los rusos saben que eliminaré tanto a Bivol como a Beterbiev; Joe Smith, Jr. es solo un aperitivo. “Creo que todos son reacios a pelear contra un peso semipesado mexicano como yo. Hay una razón por la que Bivol se retracta de su declaración y se queda callado después de todas sus payasadas en las redes sociales. Si hablaba en serio, es una pelea fácil de hacer, y él lo sabe (ambos peleadores han peleado en DAZN). También escucho el nombre de (Joshua) Buatsi en la mezcla, pero lo destruiría por completo. Todos estos tipos hablan lo que dicen, pero rara vez lo hacen. Soy un guerrero mexicano; ¡todos conocen la forma en que estamos construidos! “Mi hora llegará. Sé que Golden Boy está trabajando duro para hacer de esto una realidad y cuando llegue ese momento, todos estos muchachos no tendrán dónde correr ni esconderse. Confío en que Robert Diaz y Golden Boy se que harán lo que sea mejor para mi carrera ”. La OMB programa subasta de Crawford-Porter Subasta Goulamirian-Egorov en la AMB

