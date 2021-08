La OMB programa subasta de Crawford-Porter El Comité del Campeonato W80 ha programado una subasta para el choque obligatorio de peso welter de la OMB entre el campeón mundial Terence Crawford y el principal contendiente Shawn Porter. El procedimiento se llevará a cabo al mediodía del 2 de septiembre en la Sede de la OMB en San Juan, Puerto Rico. La oferta mínima aceptable para la división de peso welter es de $ 200,000 y todos los promotores con licencia de la OMB pueden ofertar. Crawford es promovido por Top Rank, mientras que Porter es promovido por TGB Promotions. Las partes aún pueden negociar hasta el 2 de septiembre. Si no se llega a un acuerdo, se abre la puerta para que alguien como Matchroom o Triller se lance y se quede con la pelea de campeonato. Serrano: Esta podría ser una pelea corta Zurdo Ramirez: Todo lo que tengo son mi palabra y mis bolas

