Serrano: Esta podría ser una pelea corta La boxeadora P4P Amanda “The Real Deal” Serrano defenderá sus títulos unificados de peso pluma del CMB / OMB contra la campeona mundial de peso súper gallo del CMB, Yamileth Mercado, en el PPV Paul-Woodley del domingo por la noche. Serrano (40-1-1, 30 KOs) es, con mucho, la mayor artista de KO entre las boxeadoras de élite. “No parpadees durante esta, porque a pesar de que es una peleadora dura con mucho corazón, esta podría ser una pelea corta”, dijo Serrano. “Le doy mucho crédito por aceptar esta pelea de inmediato. Sé que me enfrento a una dura luchadora mexicana, ¡pero la venceré en su propio juego! ” Serrano ya ha ganado títulos mundiales en todas las categorías de peso, desde 115 hasta 140 libras. Actualmente tiene la mira puesta en convertirse en indiscutible en el peso pluma, aunque los otros campeones aparentemente no quieren saber nada de ella. “Si Erica Cruz y Sarah Mahfood quieren ser consideradas las mejores, tienen que enfrentarme”, dijo Serrano. “A cada una de ellas se le ofreció la mayor bolsa de su carrera para enfrentarme el 29 de agosto, y lo rechazaron. Quiero ser indiscutible en esta división, pero se niegan a correr riesgos. Todo lo que puedo hacer ahora es entrenar para estar en mi mejor momento y vencer a Mercado “. Resultados de la subasta de Goulamirian-Egorov de la AMB La OMB programa subasta de Crawford-Porter

