Resultados de la subasta de Goulamirian-Egorov de la AMB La subasta por la pelea entre el súper campeón de peso crucero de la AMB Arsen Goulamirian (26-0, 18 KOs) y el campeón de oro de la AMB Aleksei Egorov (11-0, 7 KOs) se llevó a cabo el lunes y World of Boxing del promotor Andrei Ryabinsky, en representación de Egorov ganó los derechos para promover la pelea. La oferta ganadora fue de 210.000 dólares y la división será de 65/35 a favor de Goulamirian. World of Boxing dio tres opciones de fecha y lugar para la pelea. El primero el 6 de noviembre en Moscú, el segundo en la misma fecha pero en París, y el tercero el 20 de noviembre en Montecarlo. Goulamiriam hará la segunda defensa de su cinturón. Serrano: Esta podría ser una pelea corta

