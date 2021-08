Benavidez-Uzcategui será el 13 de noviembre en Phoenix El invicto y dos veces campeón de peso súper mediano del WBC, David “El Bandera Roja” Benavidez, ahora se enfrentará al ex campeón de la FIB José Uzcategui en una eliminatoria del WBC en Showtime el 13 de noviembre desde el Footprint Center en Phoenix, Arizona. Benavidez y Uzcategui originalmente estaban programados para reunirse el sábado antes de que se pospusiera la pelea debido a una prueba COVID-19 positiva para Benavidez. También aparecerá en la cartelera, José Benavídez, el hermano mayor de David Benavídez, contra Francisco Emanuel Torres en un duelo de peso súper welter a 10 asaltos. Los boletos comprados para el evento del 28 de agosto serán válidos para la fecha del evento del 13 de noviembre recién programada. Si no puede asistir a la nueva fecha programada, los boletos serán reembolsables en su punto de compra. Munguia habla sobre Derevyanchenko en ¨Martes de Cafe¨ del WBC Resultados de la subasta de Goulamirian-Egorov de la AMB

