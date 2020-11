Tyson y Jones hicieron una emocionante exhibición de boxeo En una exhibición entre leyendas del ring, Mike Tyson, de 54 años, y Roy Jones Jr., de 51, entretuvieron a una audiencia de PPV el sábado por la noche a puerta cerrada en el Staples Center de Los Ángeles. Fueron ocho rounds de dos minutos de combate agresivo. Tyson parecía estar en mejor forma y sus golpes tenían un fuerte sonido. Jones consiguió algunos de sus golpes al cuerpo de Tyson, pero también pasó mucho tiempo aguantando. Según la puntuación remota del WBC de Christy Martin, Chad Dawson y Vinny Paz, la pelea fue “un empate”. No se anunciaron puntuaciones. Tyson parecía haber dominado el combate. Resultados de la cartelera de Tyson-Jones Jr.

