Dubois tiene un hueso orbital fracturado Después de su derrota por KO ante Joe Joyce, el contendiente de peso pesado Daniel Dubois pasó la noche en el hospital. Según el Daily Star, Dubois sufrió una fractura de hueso orbital y también daño en los nervios alrededor del ojo izquierdo. Visitará a un especialista el lunes para ver si es necesaria una cirugía. El ojo de Dubois estaba cerrado por la hinchazón debido a los repetidos golpes de pilón del medallista de plata olímpica Joyce. Finalmente se arrodilló en el decimo round y fue contado después de que Joyce conectara con otro jab. Confirmó el promotor Frank Warren. “Daniel Dubois volverá”, declaró Warren. “Él todavía tiene solo 23 años y tiene una carrera enorme y exitosa por delante. Se arriesgó y esta vez no funcionó. Todo el mérito por luchar con todo el corazón mientras lo hizo con un hueso orbital fracturado y daño en los nervios alrededor del ojo “. Lovemore Ndou publica autobiografía Tyson y Jones hicieron un empate una emocionante exhibición de boxeo

