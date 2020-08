Tyson-Jones Jr para el 28 de noviembre y será sancionada por un organismo La exhibición entre Mike Tyson y Roy Jones Jr. está oficialmente programada para el 28 de noviembre. Iron Mike parece que no está completamente dispuesto a aceptar el acuerdo de “no nocaut”. “Cambiar la fecha al 28 de noviembre le dará a más personas la oportunidad de ver el regreso más grande en la historia del boxeo”, dijo Tyson. “Cualquiera que piense que esto es cualquier cosa menos Roy y yo tratando de noquearnos no me conoce. Este inconveniente temporal durará más que Roy Jones Jr. “ Tyson versus Jones Jr.será sancionado por un organismo sancionador reconocido que marcará la pelea y presentará al ganador un cinturón especial. La cartelera incluirá al ex campeón mundial Badou Jack (23-3-3, 13 KOs) contra el invicto Blake “The Beast” McKernan (13-0, 6 KOs) en un combate a ocho rounds. También estará la personalidad de YouTube Jake Paul (1-0, 1 KO) contra el ex jugador de la NBA debutante profesional Nate Robinson, y la personalidad de Internet Viddal Riley (4-0, 2 KOs) contra el luchador de MMA Rashad “Daywalker” Coulter, quien es 1-0, 1 KO, como boxeador. Posible Casimero-Micah por título mundial OMB el 26 de septiembre

