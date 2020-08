Gary Russell Jr pide a Terence Crawford El campeón mundial de peso pluma del WBC, Gary Russell Jr., llamó al campeón de peso welter de la OMB, Terence Crawford, en un video publicado en Instagram. “¡Voy a joder a Terence Crawford!” proclamó Russell. “De hecho, solo para hacerles saber lo serio que hablo, estuve hablando por teléfono con Al (Haymon) hace un par de días y ahora estamos en negociaciones con los fanáticos que no saben. Definitivamente nos comunicamos con Bud y estamos esperando una respuesta. ¡Esta se me cae al final, bebé! En cuanto a Vasyl Lomachenko, quien le dio a Russell su única derrota, Russell declaró: “Todo el mundo habla de Lomachenko. ¡El cobarde de Lomachenko no quiere verme! “ Tyson-Jones Jr para el 28 de noviembre y será sancionada por un organismo

