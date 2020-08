Triste Noticia : Promotora Filipina ALA Boxing se retira del Boxeo Es triste escuchar que ALA Promotions, uno de los principales promotores de boxeo en Filipinas, ha decidido colgar los guantes. Han emitido un comunicado oficial explicando la situación: DECLARACIÓN OFICIAL: Después de 35 años, ALA BOXING (ALA Promotions y ALA Gym) quisiera despedir y agradecer a nuestros seguidores de todo el mundo. La pandemia y el cierre de nuestro socio de la red de transmisión ABS-CBN, ha afectado la situación general y el futuro de la empresa. Todos nuestros boxeadores serán liberados para que puedan buscar pastos más verdes para sus respectivas carreras. ALA Boxing no estaría donde está hoy sin el tremendo apoyo de los boxeadores, entrenadores, personal de oficina, fanáticos, medios de comunicación, organizaciones de boxeo y nuestros patrocinadores durante todos estos años. – Desde ayudar a los niños de la calle menos afortunados a tener una vida mejor para lograr sus sueños, – Formar uno de los equipos amateurs más talentosos jamás reunidos a mediados de los 80, – Al programa de desarrollo de base en las provincias VISMIN a finales de los 80 – A la multitud atestada en Cebu Coliseum con Edito “ALA” Villamor, Gerry Penalosa y los ALA Boys con sus famosos Black Trunks en los años 90, – El evento de boxeo más grande jamás celebrado en la ciudad de Tagbiliran en 2005 con más de 30.000 fanáticos con Pride Rey “Boom Boom” Bautista de Bohol. – La asociación con Golden Boy Promotions en 2006 con la puesta en escena de la Batalla de Cebu con la pelea por el título mundial de la OMB entre Z “The Dream” Gorres vs Fernando Montiel con más de 25,000 espectadores en el Complejo Deportivo de la Ciudad de Cebu y la Copa del Mundo de Boxeo “. Filipinas vs México “celebrado en Sacramento, CA – Una de las multitudes más grandes jamás reunidas en el Super atascado Cebu Coliseum en 2008 donde las calles tuvieron que cerrarse debido a la multitud masiva para la pelea por el título mundial de la AMB “Laban na Banal” entre AJ “Bazooka” Banal vs Rafael Concepción . – El lanzamiento de la serie de boxeo más exitosa y más larga de Asia “PINOY PRIDE” en 2010 en el Waterfront Cebu, The Mall of Asia Arena y el histórico Smart Araneta Coliseum. – Ser la única empresa de promoción de Filipinas que ha organizado eventos de boxeo en Dubái y Estados Unidos. – Producir y guiar a uno de los mejores luchadores de Filipinas en Donnie “Ahas” Nietes, únicamente a través de los eventos Pinoy Pride, quien se convirtió en el tercer luchador filipino en llegar al prestigioso top 10 de los mejores luchadores libra por libra de la revista Ring. en el mundo, campeón mundial de 4 divisiones y el campeón mundial filipino con el reinado más largo de la historia. – El evento más grande de Pinoy Pride 30, el “Día D”, Donnie y Donaire, que reunieron a las leyendas del boxeo filipino en un evento en el Smart Araneta Coliseum en 2015. – Organizado con Top Rank en 2016 con Nonito “Filipino Flash” Donaire en el complejo deportivo de Cebu con más de 20.000 espectadores. – Junto con uno de los conglomerados más grandes del país, Asia Brewery Inc. (Tanduay, Summit y Cobra) celebró el mayor número de Eventos de Boxeo Amateur y Profesional en un mes, así como en todo el año durante los últimos 30 años. Todos estos eventos y logros memorables no hubieran sido posibles sin todos ustedes. Los boxeadores de ALA pasados ​​y presentes, los entrenadores, el personal de la oficina, los medios de comunicación, los fanáticos, las organizaciones de boxeo, los patrocinadores y nuestra familia de boxeo de todo el mundo. Nos gustaría agradecerles a todos desde el fondo de nuestro corazón por todo su apoyo durante los últimos 35 años memorables. No podemos pedir más. – ALA BOXEO Desde 1985 Los extrañaremos. Round 12 con Mauricio Sulaiman: Una exitosa convención sobre el ciberespacio Gary Russell Jr pide a Terence Crawford

