Round 12 con Mauricio Sulaiman: Una exitosa convención sobre el ciberespacio Por Mauricio Sulaimán

Hijo de José Sulaimán – Presidente del WBC Normalmente estaría escribiendo esta columna sentado en el avión de regreso a casa de nuestra Convención anual del WBC. En esta ocasión, en lugar de tomar el vuelo de San Petersburgo, Rusia, a la Ciudad de México, estoy en mi sala de estar. Puedoles que el sentimiento de satisfacción no cambio asegurar ni un ápice después del gran éxito de nuestro evento global. También siento una melancolía agridulce tras haber cerrado las sesiones y despedirme de todos los asistentes, teñida de la emoción de haber vivido momentos inolvidables. Todos lo sacamos juntos para hacerlo. Las estadísticas preliminares de cierre nos dieron 5.670 personas inscritas de 123 países. La participación de 250 campeones y gran cobertura mediática. Quiero agradecer de manera muy especial y humilde a la agencia Viernes Media, y a la plataforma digital Rebus, quienes fueron nuestros gurús y socios tecnológicos. Así como toda la plantilla del WBC, que bajo el liderazgo de José Antonio Arreola Sulaimán, Víctor Silva y Gabriel González, dedicó innumerables días y horas de trabajo y esfuerzo, para hacer realidad este sueño. También a Talaria Marketing y a los miembros del Green Team. Las nueve Federaciones Continentales han depositado su confianza en mí para presidir nuestro querido CMB durante cuatro años más. Estoy comprometido de corazón y alma con este honor y el manto de responsabilidad que me han conferido los miembros de la Junta de Gobernadores. Y al mismo tiempo, estamos juntos y unidos en la búsqueda constante de hacer nuestro deporte más seguro, más justo y cada vez mejor para todos los involucrados. Hubo grandes momentos durante esta Convención Virtual, con momentos maravillosos y memorables. Bridger Walker, el joven más valiente del planeta. Este niño increíblemente valiente se colocó en las fauces de un peligro extremo para salvar a su hermana pequeña de un ataque de perro salvaje y sostenido, y fue nuestro Invitado Especial a la Convención. Ver su asombro y alegría cuando se dio cuenta de que estaba hablando con Mike Tyson, con Marvelous Marvin Hagler y nuestro actual campeón José Carlos Ramírez, fue el punto culminante más preciado, que quedará para siempre conmigo como un preciado recuerdo. José Santa Cruz, padre del campeón Leo, recibió el reconocimiento Champion of Life 2020. Nancy Rodríguez llegó a su casa por sorpresa, con absoluto cuidado, y le entregó una placa más un anillo. Venció al cáncer en los últimos años y, recientemente, superó el COVID-19. Es un guerrero de la vida. Rosendo Álvarez, quien es Embajador de WBC Cares en Nicaragua, recibió el Premio Humanitario 2020. Apoya los programas de responsabilidad social. Decidida y humanamente dio el paso necesario para admitir al ex campeón Ricardo Mayorga en una clínica de rehabilitación. Volarán a Culiacán, ya que Julio César Chávez está listo para recibir y ayudar a Ricardo en su clínica de Baja del Sol. Siguiendo la propuesta de Don Majeski, volvimos al uso original de peso paja (105 libras). Durante algunos años se utilizó el nombre de mínimo para definir la más ligera de las 17 divisiones. Además, se rendirá homenaje a Ricardo “Finito” López, quien defendió el Cinturón Verde y Oro del CMB en… ¡22 ocasiones! Con otra de las recomendaciones de Majeski, también se inició un proceso para estudiar la creación de una nueva categoría. Hoy en día hay una gran diferencia entre los campeones de peso pesado (260-270 libras) y otros que están muy por debajo. La propuesta es crear una de 200 a 225, con la división de peso pesado a partir de 225. El ex campeón Tony Bellew fue puesto a cargo del comité para este proceso de consulta exhaustivo. Más de 40 campeones masculinos y femeninos cantaron “We are the World”. Mi amigo José Cantoral hizo la música y la edición del video que fue melódica, magnífica y muy emotiva. Se creó la campaña humanitaria en apoyo del Líbano, en la que se invita a las personas a donar. Se utilizará la plataforma Global Citizen, que garantiza que las donaciones lleguen rápida, directa y eficientemente a su destino final y vital. Se publicaron las clasificaciones mundiales para cada división y todas las peleas obligatorias se ordenaron para 2021. Los Héroes de la Humanidad fueron honrados en una ceremonia fantástica dirigida por Jill Diamond, Directora Mundial de WBC Cares, y mi esposa Christiane Manzur, quien encabeza la sede de México. Me es imposible relatar todo, pero hay un gran plan para el 2021. Estoy más motivado que nunca. Estamos avanzando, y quien esté dispuesto a subirse al tren del ganador, siempre hay un lugar en la familia WBC aquí y en todo el mundo. Agradezco sus comentarios en contact@wbcboxing.com. Triste Noticia : Promotora Filipina ALA Boxing se retira del Boxeo

