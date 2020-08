WBC indica que Canelo-Yildrim pueden ir por el titulo WBC de las 168 lbs El WBC ha anunciado que Canelo Alvarez deberá enfrentarse a Avni Yildirim por el vacante campeonato mundial de peso supermediano del WBC. La Junta de Gobernadores del WBC votó 36-1 para ordenar a Álvarez, el campeón mundial de múltiples divisiones que tiene la designación de “franquicia” del WBC, que pueda enfrentar el contendiente obligatorio del WBC de la división Yildirim. Yildirim (21-2, 12 KOs) viene de una controvertida derrota por decisión técnica dividida ante Anthony Dirrell hace 18 meses. Round 12 con Mauricio Sulaiman: Una exitosa convención sobre el ciberespacio

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.