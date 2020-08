Shawn Porter: creo que la cuarentena me ayudó El dos veces campeón de peso welter “Showtime” Shawn Porter ve efectos adversos limitados de su despido inducido por la pandemia, y de hecho cree que el tiempo en cuarentena fue una ventaja, mientras se prepara para enfrentarse al contendiente alemán Sebastian Formella en una eliminatoria por el título de peso welter que encabeza FOX PBC Fight. Night y FOX Deportes este sábado 22 de agosto desde Microsoft Theatre en Los Ángeles. “Creo que la cuarentena me ayudó”, dijo Porter. “Cuando todo esto comenzó, me tomé un tiempo y creo que me refrescó y rejuveneció. “Me dio la oportunidad de hacer algunos ajustes y todos hemos crecido a partir de eso. Una vez que supe que regresaríamos al boxeo, quise asumir la responsabilidad de traer de vuelta el boxeo a lo grande. Soy uno de los primeros grandes nombres en regresar y estoy orgulloso de representar a mi equipo y mi familia volviendo al ring más temprano que tarde ”. Porter, quien reside en Las Vegas, inicialmente usó el tiempo libre de la pandemia para pasar tiempo con su esposa y sus dos hijos, pero en abril regresó al gimnasio con su padre y el entrenador Ken Porter. Aunque la pandemia generó problemas de seguridad en las primeras semanas, el dúo de padre e hijo se enfrentaron para limitar la interacción exterior, pronto volvieron al ritmo de su entrenamiento normal. “Me quité todo marzo”, dijo Porter. “Cuando ocurrió la pandemia por primera vez, fue un poco aterrador ir a cualquier parte fuera de la casa. Sin embargo, desde abril hemos vuelto a hacerlo. Mi papá vive a la vuelta de la esquina, así que comenzamos a entrenar en su patio trasero. Luego volvimos al gimnasio en mayo y de hecho entrené con mi papá durante algunas semanas, porque queríamos estar lo más seguros posible. Simplemente no estábamos seguros de quién más era seguro tener cerca. Pero luego, en junio, comenzamos a traer otros compañeros de entrenamiento. Ese fue probablemente el aspecto del campo de entrenamiento que se vio más afectado por la pandemia. “Ahora tengo esposa y dos hijos, así que inicialmente, cuando ocurrió la pandemia, simplemente disfrutaba estar en casa con mi familia. Pero una vez que mi papá me dijo que tenía que volver a moverme, volvimos a hacerlo. Esa es solo nuestra relación. Mi papá sabe que siempre puede contar conmigo para hacer lo que sea necesario y mejor para mi carrera. Jugamos a lo seguro, pero sin excusas. Puede que sea una pandemia, pero mi padre me ayudó a volver a trabajar de forma segura “. Porter regresará al ring por primera vez desde que perdió por poco un combate de unificación de peso welter contra Errol Spence, Jr. en septiembre pasado, en un enfrentamiento que resultó ser una de las peleas más dramáticas y llenas de acción de 2019. El jugador de 32 años cree que pequeños ajustes lo ayudarán a volver a tener una oportunidad de título y más allá. “Al luchar contra una eliminatoria el sábado, creemos que podemos estar de regreso en una pelea por el título mundial la próxima vez que estemos en el ring”, dijo Porter. “Para mí, cualquier mejora es más que un trabajo duro. Todo el mundo sabe que trabajo duro. Ahora se trata de saber qué hacer y cuándo hacerlo. No puedo tener lapsus mentales y solo tengo que asegurarme de mantener la compostura dentro del ring. También tengo que asegurarme de estar siempre escuchando a mi esquina y de tener el estado de ánimo adecuado cuando estoy en el ring “. Mientras Porter se ha enfrentado a una letanía de los mejores pesos welter de esta generación, el enfrentamiento del sábado lo enfrenta a una entidad bastante desconocida en la Formella alemana, al menos entre los observadores estadounidenses. Sin embargo, la personalidad afable de Porter fuera del ring lo ha ayudado a reunir la información necesaria para este enfrentamiento. “Lo bueno de ser Shawn Porter es que le agrado a la gente”, dijo Porter. “Mis conexiones me han ayudado a encontrar información sobre Formella, incluso cuando venía a los Estados Unidos. Es increíble tener gente tan dispuesta a ayudarme. Una persona con la que he estado hablando ha visto a Formella entrenar varias veces y su conocimiento ha sido muy útil. También he recibido siete u ocho cintas de sus peleas. Estamos buscando poner algunas llaves en lo que creemos que será su plan de juego y hacer lo que sea necesario para obtener la victoria “. Con solo unos días antes de subir al ring y comenzar su búsqueda para convertirse en un campeón en tres ocasiones, Porter tiene una declaración clara para el resto de la división. “La declaración es que todavía estoy aquí”, dijo Porter. “He tenido tres derrotas, pero no he ido a ningún lado. Todavía estoy aquí peleando a un nivel de élite y eso es lo que van a ver en esta pelea “. WBC: No más deducción automática de puntos por corte WBC indica que Canelo-Yildrim pueden ir por el titulo WBC de las 168 lbs

