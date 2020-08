WBC: No más deducción automática de puntos por corte Hace muchos años, el WBC instituyó la “regla de deducción automática de puntos para el boxeador sin cortes” donde el árbitro deduce un punto del boxeador ileso cuando una falta accidental / no intencional resulta en que el otro boxeador sufra un corte, una abrasión significativa o una hinchazón sustancial. El fundamento de esa regla era igualar el campo de juego debido a las posibles complicaciones que el boxeador lesionado podría sufrir durante el resto del combate. Si bien esta regla se ha respetado en la mayoría de los países del mundo, varias jurisdicciones importantes la han rechazado, incluida la BBBC y algunas comisiones de EE. UU. La falta de aceptación uniforme de la regla ha resultado en confusión y, en general, la regla no ha logrado los resultados previstos de promover resultados más justos y equitativos. Por esas razones, la Junta de Gobernadores del WBC votó a favor de abolir la aplicación de la regla de deducción de puntos por lesiones no intencionales en los combates del WBC. Esta decisión entrará en vigor de inmediato. Oscar De La Hoya a los 47 años desea volver al Ring Shawn Porter: creo que la cuarentena me ayudó

