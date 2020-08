Oscar De La Hoya a los 47 años desea volver al Ring El campeón mundial de varias divisiones y miembro del Salón de la Fama, Oscar De La Hoya, confirmó a ESPN que está regresando al ring. El “Golden Boy” de 47 años peleó por última vez hace doce años contra Manny Pacquiao, pero planea regresar en peso súper welter o peso mediano contra “cualquier boxeador de élite”. Oscar también enfatizó que la pelea será una pelea real y no una exhibición. “El Mini” Aragón debuta este viernes en Telemundo WBC: No más deducción automática de puntos por corte

