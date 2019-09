Tyson Fury vence a Wallin en Las Vegas Por. David Robinett at ringside

Fotos: Mikey Williams/Top Rank En una sangrienta pelea en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, el “Rey Gitano” Tyson Fury retuvo su reclamo por el título lineal de peso pesado, sobreviviendo a un enérgico desafío del contendiente previamente invicto Otto Wallin con una victoria por decisión unánime por puntajes de 116-112, 117-111 y un 118-110 demasiado amplio. Fury (29-0-1, 20 KOs), quien con 254.5 libras fue el estado más liviano que ha estado en el ring desde que derrotó a Vladimir Klitschko en 2015, no fue tan fuerte como su esfuerzo en junio contra Tom Schwarz, pasando gran parte de los primeros rounds moviendo un jab ineficaz y echando de menos a Wallin más de lo que se conectaba con su típico estilo poco ortodoxo y nervioso. Wallin (20-1, 13 KOs) fue un valiente, sin miedo a llevar la pelea al ex campeón, pero también luchó por encontrar un camino más allá de los brazos y hombros de Fury para conectarse limpiamente con consistencia. Un golpe de Wallin abrió un corte sobre el ojo derecho de Fury en el tercer round, y cuando el corte se abrió y empeoró progresivamente en las siguientes rondas, la complexión de la pelea cambió dramáticamente, ya que tanto Fury como Wallin lucharon con más urgencia bajo el espectro de la detención de un médico, el flujo constante de sangre convirtiendo los troncos blancos de Fury en un rosa apagado. El séptimo round contó con una buena acción bidireccional, con una mano derecha recta de Fury que envió a Wallin a rebotar contra las cuerdas. En los rounds nueve a once, las habilidades y la fuerza superiores de Fury comenzaron a desgastar a Wallin, con Fury lanzando la mayoría de los golpes pesados ​​y poniendo a Wallin a punto de caer varias veces. Sin embargo, en lugar de un nocaut tardío, Wallin le dio la vuelta a Fury en el round doce, lastimando al campeón con una serie de golpes y obligando a Fury a alternar la celebración y mantenerse fuera del rango para sobrevivir a la ronda. Al final, Fury obtuvo la merecida victoria, y Wallin probablemente se apostó entre los otros contendientes de peso pesado. Munguia vence a Allotey y retiene titulo OMB en California

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.