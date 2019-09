Munguia vence a Allotey y retiene titulo OMB en California Por. Miguel Maravilla y Rocky Morales en ringside

Fotos: Zanfer El Mexicano campeón de peso mediano junior de la OMB, Jaime Munguia (34-0, 27 KOs) fue dominante en su victoria por nocaut en el cuarto round sobre el clasificado de la OMB # 13 Patrick Allotey (40-4, 30 KOs) el sábado por la noche en el Dignity Health Sports Park en Carson, California. Después de una lenta sensación en el round de apertura donde Munguia no hizo mucho, comenzó a acechar a Allotey en el segundo round y luego desató su poder en el tercer round. Instalado por un brutal golpe al cuerpo, Munguia envió a Allotey a la lona a la mitad del tercer round y luego lo derribó nuevamente al final de la ronda con un gancho izquierdo. En el cuarto round, con Munguia oliendo sangre, Allotey estaba en su bicicleta, pero Munguia aún no lo atrapaba. Después de una combinación de aspecto no especialmente dañino, Allotey se arrodilló voluntariamente, era la tercera vez que cayó en la pelea. Aunque Allotey dijo que quería continuar, su corazón no parecía estar en eso y su propio rincón detuvo la pelea para salvarlo de más daños. El tiempo de la detención fue 2:18 del cuarto round. Munguia hace la quinta defensa exitosa de su título de la OMB. En la entrevista posterior a la pelea, Munguia dijo que aún no estaba decidido si se quedaría en 154 o avanzaría a 160. Todavía no está claro si Munguia mejoró mucho de su última pelea con el nuevo entrenador, Erik Morales, en su esquina, o si se debió a que Allotey estaba ampliamente superado. En cualquier caso, Munguia tuvo un desempeño mucho mejor contra Allotey que en su defensa anterior, un susto contra Dennis Hogan, que podría haber sido de cualquier manera. Tyson Fury vence a Wallin en Las Vegas Navarrete retiene ante Elorde su titulo OMB en Las Vegas

