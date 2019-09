Navarrete retiene ante Elorde su titulo OMB en Las Vegas Por. David Robinett en ringside

Fotos: Mikey Williams/Top Rank El candente campeón de peso pluma junior de la OMB Emanuel Navarrete (29-1, 25 KOs) impresionó nuevamente, solo cuatro semanas desde su último combate por el título al vencer al Filipino Juan Miguel Elorde (28-2, 15 KOs) a los 26 segundos del cuarto round de lo que había sido una pelea llena de acción el sábado por la noche en el T-Mobile Arena en Las Vegas. Elorde, quien entró en la pelea en una racha ganadora de 18 peleas que se remonta a 2012, no mostró temor por el fuerte Navarrete, derribó al campeón y lanzó golpes al cuerpo con malas intenciones desde el primer round. Navarrete respondió de nuevo en el segundo round, aterrizando varias manos izquierdas castigadoras sobre Elorde, que todavía se presentaba como el agresor. Aunque mostró un gran espíritu de lucha, Elorde nunca tuvo una respuesta para la mano izquierda de Navarrete, recibiendo un grave castigo en el tercer round antes de finalmente caer de un gancho izquierdo de Navarrete que lo depositó en una posición sentada en la cuerda inferior, lo que llevó al árbitro Russell Mora a tomarlo como caída. Los dos boxeadores continuaron donde lo dejaron en el cuarto round, intercambiando golpes brutalmente, pero Navarette fue simplemente demasiado fuerte para el retador. Irónicamente, fue la mano derecha de Navarette la que terminó la pelea, con un gran gancho que sacudió a Elorde durante un intercambio que llevó a Mora a saltar y detener la pelea, quizás un poco prematuramente, incluso si el resultado parecía inevitable. Sin embargo, después de tres nocauts en la defensa del título en los últimos cuatro meses, hay pocos combates más populares que Navarrete en el boxeo en este momento. “Estoy feliz porque creo que hice una gran actuación”, dijo Navarrete después. “Afortunadamente, mi oponente está bien, y vine a hacer un show. Espero que los fanáticos lo hayan disfrutado en mi primer show en Las Vegas el fin de semana del Día de la Independencia de México. “Vaquero” Navarrete está aquí para quedarse. Munguia vence a Allotey y retiene titulo OMB en California Cuadras y Zepeda victoriosos en Las Vegas

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.