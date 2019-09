Cuadras y Zepeda victoriosos en Las Vegas El Mexicano José Zepeda (31-2, 25 KOs) obtuvo la mayor victoria de su carrera, obteniendo una decisión unánime de diez rounds sobre el ex campeón de dos divisiones José Pedraza (26-3, 13 KOs) el sábado por la noche en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Los puntajes para el combate súper ligero fueron 97-93 en todas las tarjetas, lo que también le valió a Zepeda el título de USNBC del WBC. Zepeda, cuyas únicas pérdidas son para José Ramírez y una derrota por una lesión contra Terry Flanagan, ambos en desafíos por el título, pudo cronometrar constantemente el ingreso de Pedraza, aterrizando efectivamente con ambas manos antes de que Pedraza pudiera remontar, particularmente durante la primera mitad de la pelea. . La estrategia de Zepeda condujo a frecuentes episodios de inacción, pero cuando se enfrentaron, Zepeda usualmente aterrizó primero y más duro, ya que el “francotirador” Pedraza normalmente acertado tuvo una mala noche. El ex campeón de peso súper mosca Carlos Cuadras (39-3-1, 27 KOs) superó por poco a su compatriota Mexicano José María Cárdenas (17-5, 14 KOs) en diez rounds, obteniendo una sorprendente victoria por decisión mayoritaria por puntajes de 95-95, 96-94 y 96-94. A pesar de las desventajas en altura (por seis pulgadas y media) y alcance (por tres pulgadas) Cuadras opto por luchar en gran medida contra Cárdenas en el centro del ring, rodeando al boxeador más alto mientras se movían rápidamente para atacar antes de escapar del daño. Mientras Cuadras salpicaba a Cárdenas con golpes rápidos en la cabeza y el cuerpo, Cárdenas a menudo se balanceaba y se ponía esquivo a su oponente. Cuadras, que se parece a un pequeño Canelo Álvarez, no estaba buscando el nocaut, contento de flotar como una mariposa y también picar como uno, pero era una estrategia efectiva considerando la disparidad física entre los dos boxeadores. Cárdenas finalmente comenzó a alcanzar a Cuadras en la sexta ronda y avanzó, aterrizando más golpes a medida que Cuadras comenzó a reducir la velocidad, pero nunca lo suficiente como para cambiar el impulso de la pelea, incluso si fue suficiente para mantener las tarjetas de puntuación hacia el. Navarrete retiene ante Elorde su titulo OMB en Las Vegas Alarcon vence a Miyao en Japón por titulo de la AMB

