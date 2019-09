Alarcon vence a Miyao en Japón por titulo de la AMB Por. Joe Koizumi

Fotos de Naoki Fukuda La Mexicana campeona regular de 102 libras de la AMB, Monserrat Alarcón (13-4-2, ) unificó de manera impresionante los cinturones de la AMB cuando derrotó a la Japonesa campeona interina de la AMB Ayaka Miyao (23-8-1, 6 KOs) por decisión dividida (98-92, 96-94 para Alarcón, 94-96 para Miyao) en diez rounds disputados el jueves en Tokio, Japón. Cuadras y Zepeda victoriosos en Las Vegas Haney detiene a Abdullaev, gana el título interino del WBC en Nueva York

