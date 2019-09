Revancha de Wilder-Fury podría ser postergada El invicto ex campeón de peso pesado Tyson Fury no asistió a una conferencia de prensa posterior a la pelea debido a dos cortes severos en su ojo derecho. Fue llevado al hospital para someterse a una microcirugía. Fury tiene una revancha tentativa el 22 de febrero con el campeón de peso pesado del WBC, Deontay Wilder, pero los cortes podrían tardar seis meses o más en sanar. El promotor Frank Warren le dijo a la BBC: “Si no se cura bien, la revancha tendrá que ser postergada”. Esperemos que ese no sea el caso. Depende de cómo se cure. Si está bien, no será un problema … no es solo la pelea, es el entrenamiento y el combate. Tiene que estar 100% en lo cierto “. Tyson Fury vence a Wallin en Las Vegas

