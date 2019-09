Niyomtrong-Argumedo piden a la AMB una extensión para negociar La subasta para la pelea entre el campeón de peso mínimo de la AMB, Thammanoon Niyomtrong y el retador obligatorio José Argumedo inicialmente programado para esta semana fue suspendida después de que ambas partes solicitaron una extensión para negociar un acuerdo para llevar a cabo la pelea bajo los términos de las regulaciones de la AMB. Niyomtrong ha sido campeón desde 2014 y ha defendido su título 12 veces desde que obtuvo el cinturón negro y dorado de la AMB. Argumedo noqueó a Alexis Díaz en marzo para ganarse el derecho de enfrentar al campeón. WBC Green Belt Challenge llega a Chicago FacebookTwitterReddit Revancha de Wilder-Fury podría ser postergada

