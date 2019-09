WBC Green Belt Challenge llega a Chicago FacebookTwitterReddit El campeón mundial de peso súper welter del WBC Tony Harrison será el invitado destacado del evento de tres días WBC Green Belt Challenge de esta semana en Chicago para apoyar el boxeo juvenil de Illinois. El jueves, se reunirá y saludará en el Output Lounge (1758 W. Grand Ave.) en Chicago. Este evento ha sido coordinado específicamente para boxeadores, entrenadores y entusiastas del boxeo. El viernes en The Dome en el complejo deportivo Parkway Bank (27 Jennie Finch Way, Des Plaines) en Rosemont, Illinois, se llevará a cabo un espectáculo de boxeo amateur con el apoyo de Hitz Boxing. El espectáculo incluirá 15 combates, dos de los cuales competirán por los cinturones de campeonato amateur del CMB. El sábado, The Dome presentará un espectáculo de boxeo profesional con un cinturón regional del CMB en la línea. Varias figuras del boxeo mundial estarán presentes en el evento. Fans invitados a la conferencia de prensa de Canelo-Kovalev en Los Angeles Niyomtrong-Argumedo piden a la AMB una extensión para negociar

