Fans invitados a la conferencia de prensa de Canelo-Kovalev en Los Angeles Canelo Alvarez (50-1-2, 34 KOs) y el campeón de peso semipesado de la OMB, Sergey “Krusher” Kovalev (34-3-1, 28 KOs) se enfrentarán por primera vez en Miércoles en una conferencia de prensa en Union Station (800 N Alameda St.) en Los Ángeles. El evento tendrá lugar a las 5PM y los fanáticos del boxeo están invitados a asistir. Llegue a las 3 p.m. para los mejores lugares. La pelea Canelo-Kovalev tendrá lugar el 2 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y se transmitirá en vivo exclusivamente en DAZN. Continua la telenovela entre Kingry y De La Hoya WBC Green Belt Challenge llega a Chicago FacebookTwitterReddit

