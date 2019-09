Continua la telenovela entre Kingry y De La Hoya La tensión entre Golden Boy Promotions y el contendiente liviano Ryan “Kingry” García continúa aumentando cada vez más. En una entrevista con Los Angeles Times, el CEO de Golden Boy, Oscar de la Hoya, dijo que los seguidores de García en las redes sociales no han trascendido al boxeo. “Simplemente no lo ha hecho. Ese es el resultado final ”, dijo Oscar. “¿Entonces cómo hacemos eso? Tiene que ganar un título mundial. ¿Y quién sabe cómo llevarlo allí? Hago. No escuches todas estas voces en tu oído diciéndote: ‘Oye, tienes 3 millones de seguidores, se supone que te pagan tanto’. No los escuches. Solo confía en el proceso y llegarás allí ”. García respondió a través de las redes sociales. “Oscar, si no crees en mis talentos, puedes liberarme en otro lado. Punto en blanco punto! Si crees en mis talentos, entonces ven a hablar conmigo. Por favor, no más prensa y ataques públicos “. Joselito Velázquez esperando la oportunidad por el título mundial Fans invitados a la conferencia de prensa de Canelo-Kovalev en Los Angeles

