Joselito Velázquez esperando la oportunidad por el título mundial Joselito Velázquez, de 25 años, mejoró a 11-0 con 9 KOs luego de despachar a Francisco Bonilla el sábado por la noche por detención en la cuarta ronda en el Dignity Health Sports Park en Carson, California. El ex olímpico Mexicano, que esta en el peso mosca, busca competir por un título mundial en el futuro cercano. “Sabía que iba a ser un oponente duro y complicado, pero fui paciente y creo que mi poder es lo que hizo la diferencia al final del día”, dijo Velázquez después de la pelea. “Fue un sueño hecho realidad luchar en este lugar el fin de semana del Día de la Independencia de México. Se han llevado a cabo muchas peleas excelentes en este lugar y estoy feliz de ser parte de su historia “ Anucnian evento completo de Porter-Spence Continua la telenovela entre Kingry y De La Hoya

