Anucnian evento completo de Porter-Spence Se realizo el anunció de las peleas que estarán en la cartelera Porter-Spence que tendrá lugar el 28 de septiembre en el Staples Center de Los Ángeles. PPV

Errol Spence Jr. vs. Shawn Porter (títulos de peso welter del WBC / FIB)

Anthony Dirrell contra David Benavidez (título de peso súper mediano del WBC)

Mario Barrios contra Batyr Akhmedov (título súper ligero de la AMB)

Josesito Lopez contra John Molina Jr. ( peso welter) FS1

Robert Guerrero contra Jerry Thomas (peso welter)

Joey Spencer contra TBA (peso súper welter) Acción fuera de la televisión

Misael Rodríguez contra Brandon Maddox (súper mediano)

Lindolfo Delgado contra Jesús Zazueta Anaya (peso welter)

Fabian Maidana contra Ramses Agaton (súper ligero)

Burley Brooks contra Fabian Valdez (peso semipesado)

Amon Rashidi contra Alfonso Olvera (peso welter)

Fernando García vs.Juan Antonio López (peso pluma)

Leon Lawson III vs.Alan Zavala (peso súper welter)

Justin Cardona vs. Archie Weah (súper ligero)

José Valenzuela vs.Charles Clark (súper pluma) El evento es promovido por Man Down Promotions, TGB Promotions y Shawn Porter Promotions. Joselito Velázquez esperando la oportunidad por el título mundial

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.