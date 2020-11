Tyson Fury regresaría el 5 de diciembre Por.Gabriel F. Cordero El campeón mundial Británico del peso pesado del WBC Tyson Fury (30-0-1, 21 KOs) defenderá su título mundial ante el invicto prospecto Alemán Agit Kabayel (20-0, 13KOs) en Londres el 5 de diciembre. Kabayel en 48 meses solo ha realizado 7 peleas y entre sus triunfos más sobresalientes son ante: Derek Chisora, Miljan Rovcanin, Andriy Rudenko y Evgenios Lazaridis entre otros. Supuestamente Fury iba enfrentar al ex campeón mundial Estadounidense Deontay Wilder en su tercera pelea pero según se puede conocer han llegado a un acuerdo para realizarla en 2021. Al parecer Fury se enfrentará al invicto Kabayel en el Royal Albert Hall en su primera pelea en el Reino Unido en más de dos años, sujeto a los términos del acuerdo alemán. Fury se convirtió en dos veces campeón mundial cuando detuvo a Wilder en el séptimo round de la revancha en febrero pasado. Deontay Wilder habla sobre su pelea con Tyson Fury Davis noquea a Santa Cruz en seis en Texas

