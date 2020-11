Davis noquea a Santa Cruz en seis en Texas Gervonta “Tank” Davis (24-0, 23 KOs) anotó un brutal nocaut en el sexto round contra Leo “El Terremoto” Santa Cruz (37-2-1, 19 KOs) en una pelea por los campeonatos de peso súper pluma de la AMB y peso ligero de la AMB. el sábado por la noche en el Alamodome de San Antonio, Texas. Buena acción bidireccional hasta que Tank derribó a Santa Cruz con un uppercut de izquierda. El tiempo era 2:40. ¡Devastador!“El uppercut no fue la clave para entrar en la pelea, pero me adapté a lo que traía”, dijo Davis. “Sabía que era más alto, se agachaba y avanzaba. Una vez que se movió hacia adelante, traté de golpearlo y hacerlo correr hacia el tiro. Él estaba ahí para eso. Da puñetazos, pero no intenta apartarse del camino. No había ningún lugar para él en ese nocaut porque lo metí en la esquina. “Leo es un guerrero duro y un boxeador mexicano fuerte. Vino listo para mí. Esta noche fui el mejor luchador. Quiero mantener ambos cinturones. Cualquiera que sea la decisión que tomemos mi equipo y yo, la seguiremos. No estoy esquivando ni esquivando a nadie. Soy una estrella de pay-per-view. Todo el mundo sabe que soy el número uno y lo demostré esta noche “. “No obtuvimos la victoria, pero estoy bien”, dijo Santa Cruz, quien fue trasladado a un hospital cercano para observación. Inoue KOs Moloney, retiene los títulos gallo de la AMB / FIB en Las Vegas

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.