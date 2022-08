Tyson Fury regresa a sus planes de retiro Parece que el campeón de peso pesado del WBC, Tyson Fury, no regresará después de todo. Hace unos días, The Gypsy King anunció que se había asociado con el entrenador Isaac Lowe y estaba planeando una pelea de trilogía con Derek “War” Chisora. Sin embargo, Fury ahora ha cambiado de rumbo. “Muchísimas gracias a todos los que contribuyeron a mi carrera a lo largo de los años y después de largas y duras conversaciones, finalmente decidí alejarme. Y en mi cumpleaños número 34, digo buen viaje”, escribió Fury en Twitter. Luego nombró una lista de personas que lo ayudaron en su carrera y concluyó con “Nos vemos en el otro lado, grandes dossers. 2008-2022.” El presidente del WBC, Mauricio Sulaiman, confirmó las intenciones de Fury. “Acabo de terminar una conmovedora videoconferencia con Tyson Fury, quien ha confirmado su retiro oficial del boxeo. Apoyamos totalmente su decisión, que es un sueño para cualquiera retirarse invicto y como campeón mundial del WBC. El WBC preparará pronto un evento especial de despedida”. Carta abierta de Don King a Frank Warren Farmer-Bey fue cancelado por falta de cumplimiento de los promotores Like this: Like Loading...

