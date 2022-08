Lo último en la disputa entre los promotores del Salón de la Fama Don King y Frank Warren sobre las finanzas de la pelea entre Daniel Dubois y Trevor Bryan es la siguiente carta abierta de King a Warren:

Estimado Frank

Estoy muy dolido y terriblemente decepcionado por las cosas desagradables que dices sobre mí. Siempre te he tenido en muy alta estima. Tu palabra ha sido tu vínculo. Usted me reconoce que me debe $200,000 dólares y me garantiza con su palabra que me pagará lo que me debe. Usted dijo que las cosas eran un poco difíciles para usted en ese momento en cuanto al efectivo, pero que tengo su palabra y su garantía personal de que cuando pudiera, se haría cargo de la deuda. Con tu palabra dada a mí de que te harías cargo de la deuda adeudada, eso fue suficiente para mí, mi amigo. ¿Quién es este tipo que se hace pasar por ti diciendo toda esta mierda? Si te debía dinero, ¿por qué no me demandaste?

Los amigos no demandan a sus amigos cuando un amigo garantiza personalmente sus obligaciones de deuda con su amigo, a menos que se unan colectivamente para traer la verdad y la justicia a un negocio en el que otras personas estén involucradas, su maravilloso hijo George hablando por teléfono conmigo y mi abogado, Tony González, reconoció durante nuestra negociación su deuda conmigo diciendo: “podemos resolver la deuda de mi papá o ¿cómo podemos resolverla?” O algo por el estilo. Lo principal es que reconoció la deuda, que tuviste que decirle que me debes. Ese es el gran tipo de relación que pensé que disfrutábamos entre Frank Warren y Don King. Luego, escuchar a este farsante Frank Warren decir que nuestra relación era una completa tontería, fue una revelación impactante y un profundo dolor, una gran decepción para mí.

Usted y yo siempre hemos tenido una relación honorable, nuestra palabra se dio con una integridad impecable entre nosotros, que va más allá de un contrato o un acuerdo, que he puesto por escrito antes, y he actuado en consecuencia, como su verdadero verdadero amigo. Ahora, me niego a participar en un concurso de escupir con usted para la discusión pública y la revisión de quién tiene razón y quién está equivocado. Sabes que la falsa narrativa que estás expresando sobre mí está mal… ¡Y yo sé que la falsa narrativa que estás expresando sobre mí está mal! Más importante aún, el nuevo campeón de peso pesado de la AMB, Daniel Dubois, no recibir el pago fue absolutamente incorrecto. Todo lo que tenía que hacer era levantar el teléfono para responder a una de las muchas solicitudes de mi abogado para sus instrucciones de transferencia bancaria y decirme qué cantidad me quería pagar en la antigua cuenta de deuda pendiente o que no quería pagar cualquier cantidad en este momento, en la antigua cuenta pendiente de pago. Entonces, tú y yo, como siempre, nos uniríamos, con o sin ningún pago en la antigua cuenta de deuda pendiente, y le pagaríamos al nuevo campeón de peso pesado Daniel Dubois su muy merecido monedero completo. Pero, no pagarle nada de su merecido monedero debido a la cantidad que deduje de nuestra antigua cuenta de deudas pendientes de acuerdo con los hechos en los registros y los libros de la antigua cuenta de deudas pendientes, fue un terrible error de Frank el pretendiente. . Entonces, tú y yo, como siempre, nos uniríamos, con o sin ningún pago en la antigua cuenta de deuda pendiente, y le pagaríamos al nuevo campeón de peso pesado Daniel Dubois su muy merecido monedero completo. Pero, no pagarle nada de su merecido monedero debido a la cantidad que deduje de nuestra antigua cuenta de deudas pendientes de acuerdo con los hechos en los registros y los libros de la antigua cuenta de deudas pendientes, fue un terrible error de Frank el pretendiente. . Entonces, tú y yo, como siempre, nos uniríamos, con o sin ningún pago en la antigua cuenta de deuda pendiente, y le pagaríamos al nuevo campeón de peso pesado Daniel Dubois su muy merecido monedero completo. Pero, no pagarle nada de su merecido monedero debido a la cantidad que deduje de nuestra antigua cuenta de deudas pendientes de acuerdo con los hechos en los registros y los libros de la antigua cuenta de deudas pendientes, fue un terrible error de Frank el pretendiente. .

Una discusión entre mi gran amigo Frank Warren y Don King habría resuelto este problema inexistente. Nuestra maravillosa amistad entre Frank Warren y Don King merece una discusión para aclarar este terrible malentendido. Pidió una discusión entonces, antes de la pelea, y sigue pidiendo una discusión ahora, después de la pelea. Una discusión, no con la actitud de ese pretendiente que dice ser Frank Warren, afirmando categóricamente que todo esto es una mierda… No sé quién es ese tipo, ese tipo Frank Warren dijo que firmé un contrato con Daniel Dubois, ese Debo honrar el contrato, que Frank Warren no tuvo nada que ver con el contrato, es entre Daniel Dubois y yo. Bueno, estoy aquí para decirles que eso es absolutamente falso. Firmé un contrato con el promotor de Daniel Dubois, que es Frank Warren. Nunca había hablado con Daniel Dubois antes de la pelea, nunca había visto a Daniel Dubois en vivo, antes de que viniera a Estados Unidos. La compañía de Frank Warren, Queensberry Promotions, me trajo un contrato firmado con un nombre de firma Daniel Dubois y luego me dijo que lo firmara, no Daniel Dubois. Además, la compañía de Frank Warren representó a Dubois en la oferta de la cartera.

Así son las cosas en el boxeo, ningún promotor trata directamente con el peleador de otro promotor con el claro entendimiento distintivo de que todas las transacciones comerciales relacionadas con ese peleador, incluidos todos los pagos al peleador, deben realizarse a través del promotor del peleador. ¿Por qué? Porque en el boxeo el promotor del peleador se convierte en el financista del peleador. El promotor adelanta los préstamos del peleador para entrenar, para cuidar al peleador y su familia cuando no esté peleando. Además, hace adelantos a su peleador para cualquiera que sea su necesidad, y la única forma en que el promotor puede recuperar el pago de dichos préstamos anticipados es cuando el peleador pelea, y su promotor debe tener un control de bloqueo de todo el dinero adeudado. ser pagado a su luchador, con el fin de recuperar su dinero,

Desafortunadamente, en el negocio del boxeo, la mayoría de los boxeadores tienen una memoria limitada en lo que respecta a pedir prestados adelantos y lo que están dispuestos a devolver. Lo que significa que si no tienes un control de bloqueo sobre todo el dinero que se le debe pagar a él, tu peleador, te quedarás con una bolsa vacía con respecto al reembolso del promotor del dinero que le adelantó a su peleador.

Le enseñé a mi honorable amigo Frank Warren a tener siempre el control de los ingresos de su peleador, lo cual no es el caso en esta pelea de campeonato de peso pesado, según el pretendiente Frank Warren, “Todo es una mierda total”. Estoy honorablemente obligado a tratar con Frank Warren, su promotor, a menos que Frank Warren me indique lo contrario. Sin embargo, aquí el honorable Frank Warren me debe una antigua deuda pendiente. Lo que legítimamente me da la oportunidad de deducir esa deuda pendiente de lo que Frank Warren me debe a mí, de lo que le debo a Frank Warren. Entonces, el pretendiente Frank Warren quiere sacar al honorable Frank Warren de la ecuación diciendo que yo solo, unilateralmente, firmé un contrato directo con Daniel Dubois con el que Frank Warren no tuvo nada que ver. De modo que siendo así,

Sin darle la oportunidad al honorable Frank Warren de tener una fructífera conversación con su gran amigo Don King. Quien, sin importar cuáles sean las circunstancias, nunca arrojaría a su gran amigo Frank Warren debajo del autobús. Ahora eso es un hecho. Sin embargo, ese es el dilema, el pretendiente Frank Warren está sufriendo si Don King, que dice ser el gran amigo de Frank Warren, arrojaría al honorable Frank Warren debajo del autobús o no. “¡¡¡Eso es una tontería total!!!”, dice el pretendiente.

Frank, por favor, no dejes que el pretendiente destruya tu honor, credibilidad e integridad. Has trabajado demasiado duro para construir estos principios dorados, para dejar que la avaricia y la codicia los destrocen. Háblame Frank, tu deseo es mi orden.

Don King