Farmer-Bey fue cancelado por falta de cumplimiento de los promotores Actualización: Bey y Farmer entraron en Instagram y anunciaron que no pelearon porque los promotores no cumplieron con sus obligaciones. Después de dos aplazamientos, el tan esperado choque de peso ligero PPV entre los ex campeones mundiales Tevin Farmer (30-5-1, 6 KO) y Mickey Bey (23-3-1, 11 KO) parecía que finalmente se llevaría a cabo el viernes por la noche en el Findlay Toyota Center en Prescott, Arizona. Sin embargo, en una situación extraña, después de que se completaron cuatro peleas preliminares, se anunció que Farmer-Bey y la co-estelar de peso súper mediano entre el invicto Lorenzo “Truck” Simpson (11-0, 7 KOs) y Tyi Edmonds (14-4, 9 KOs) fueron simplemente CANCELADOS sin dar ninguna explicación. En peleas que tuvieron lugar, el peso supergallo Tramaine Williams (20-1, 6 KOs) tomó una reñida decisión unánime de diez asaltos sobre Jetro Pabustan (31-10-6, 9 KOs). Las puntuaciones fueron 95-94, 96-93, 97-92. A Pabustan se le descontó un punto por un golpe bajo. El peso pluma Keenan Carbajal (24-3-1, 16 KOs) noqueó a Aelio Mesquita (21-8-1, 19 KOs) con un derechazo en el tercer round. Mesquita fue contado en :58. El invicto peso mosca Mohammed Aryeetey (7-0-1, 5 KOs) y Jeronil Borres (11-7-2, 6 KOs) lucharon por un empate a ocho asaltos. Las puntuaciones fueron 78-74 Aryeetey, 79-73 Borres, 76-76. El peso mediano junior local Daniel Hilton (3-0, 3 KOs) anotó un rápido KO en el primer asalto contra Isaac Sifuentez (0-6). Hilton golpeó a Sifuentez en una rodilla donde tomó la cuenta completa. El tiempo era 1:20. Tyson Fury regresa a sus planes de retiro Santa Cruz-Wood llegan a acuerdo y se cancela la Subasta Like this: Like Loading...

