Santa Cruz-Wood llegan a acuerdo y se cancela la Subasta Los equipos de Leo Santa Cruz y Leigh Wood informaron al Comité de Campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) que han llegado a un acuerdo para pelear por el título mundial de peso pluma y la subasta, que estaba prevista para hoy, ha sido suspendida. El combate obligatorio entre ambos campeones está programado tentativamente para el 5 o el 12 de noviembre, según la AMB, aunque los detalles se darán a conocer tan pronto como las partes envíen los contratos oficiales. A partir de ese momento, tendrán 15 días para enviar los contratos firmados con información de la fecha exacta, el lugar y las condiciones del enfrentamiento, que forma parte del plan para reducir la cantidad de títulos mundiales de la organización pionera y que deja las 126 libras. división con un solo campeón. Santa Cruz es el supercampeón de la categoría y debe enfrentar a Wood, quien ostenta el cinturón regular. Goulamirian ahora es el único campeón crucero de la AMB Like this: Like Loading...

