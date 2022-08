Goulamirian ahora es el único campeón crucero de la AMB El Comité de Campeonatos de la AMB continúa tomando decisiones y ordenando peleas para alcanzar la meta de tener un solo campeón por cada categoría de peso. La última división que se resolverá es el peso crucero, donde Arsen Goulamirian es ahora el único campeón después de que Ryad Merhy renunció formalmente a su posición de campeón “regular” y no peleará contra Goulamirian en una pelea ordenada por el comité entre los dos luchadores. Ahora hay 10 divisiones con un solo campeón, ya que el plan de la AMB para reducir la cantidad de títulos mundiales continúa avanzando. Santa Cruz-Wood llegan a acuerdo y se cancela la Subasta DiBella firma al Ecuatoriano Carlos Góngora Like this: Like Loading...

