DiBella firma al Ecuatoriano Carlos Góngora DiBella Entertainment ha firmado al supermediano número 12 del CMB, Carlos “Carlito’s Way” Gongora (20-1, 15 KOs). Regresa al ring mañana por la noche contra Oscar Riojas (28-15-1, 16 KOs) en el Memorial Hall de Melrose, Massachusetts. La pelea se lleva a cabo en una transmisión PPV de $ 19.99 presentada por Boston Boxing Promotions. Góngora es dirigido por Mike Criscio y entrenado por Héctor Bermúdez. Cuando no está en su hogar en Ecuador, vive y entrena en una antigua estación de bomberos que Bermúdez convirtió en un gimnasio de boxeo en Springfield, MA, llamada Universal Training Academy. Goulamirian ahora es el único campeón crucero de la AMB Boxeo en las Cataratas del Niágara Like this: Like Loading...

