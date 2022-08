Boxeo en las Cataratas del Niágara All Star Boxing, Inc de Tuto Zabala regresa al hermoso Seneca Resort and Casino en Niagara Falls, Nueva York el viernes 14 de octubre con su exitosa serie “Seneca Fight Nights”. “Nuestra fórmula ganadora no cambia”, afirmó Zabala. “Apoyar el talento local del oeste de Nueva York es clave y nuestra principal prioridad. Después de dos espectáculos prósperos con entradas agotadas con partidos emocionantes, continuaremos brindando a los fanáticos más de lo mismo en una de las siete maravillas naturales del mundo, las Cataratas del Niágara”. En una de las principales atracciones de la cartelera, la Reina de las Cataratas del Niágara, Mikiah Kreps, regresa a casa de Seneca y aparece en una pelea de peso gallo programada a seis asaltos. En su última pelea el 13 de mayo superó un corte en su ojo derecho para detener a Kedra Bradley en el cuarto asalto en una pelea muy entretenida para mejorar su récord profesional a 3-0, 2 KOs. Como aficionada, Kreps ganó los Guantes de Oro 2019, fue la número 1 en los EE. UU. y representó a su país en el Campeonato Mundial Femenino AIBA 2019, donde capturó la medalla de bronce. Su oponente y el resto del programa se anunciarán en los próximos días. ESPN KO televisará el programa Live. Los boletos ya están a la venta en: https://senecaniagaracasino.com/entertainment/seneca-fight-night DiBella firma al Ecuatoriano Carlos Góngora Subasta de Bivol-Ramirez fijada para el 21 de agosto Like this: Like Loading...

