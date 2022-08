Subasta de Bivol-Ramirez fijada para el 21 de agosto El Comité de Campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) llamó a puja por la pelea por el título mundial de peso semipesado entre el campeón Dmitry Bivol y su retador obligatorio, Gilberto Ramírez, a realizarse el domingo 21 de agosto en el Hotel Caribe Royale, en Orlando. Florida. Luego de que venció el período de negociación del 11 de julio al 10 de agosto y las partes no llegaron a un acuerdo, la AMB tomó la decisión de llamar a la licitación. El comunicado fue enviado oficialmente a ambas partes el jueves 11 de agosto. El monto mínimo para participar es de $400.000 con una división del 75% para el campeón Bivol y el 25% para el retador Ramírez según lo establece el reglamento del organismo. Boxeo en las Cataratas del Niágara El Comité de Campeonatos de la AMB desconoce a Estrada como Campeon Like this: Like Loading...

