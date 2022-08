El Comité de Campeonatos de la AMB desconoce a Estrada como Campeon El Comité de Campeonatos de la AMB ha tomado la decisión de retirar el reconocimiento a Juan Francisco “Gallo” Estrada como campeón supermosca de la organización. Con la decisión, Joshua Franco se mantiene como el único campeón de las 115 libras de la AMB. La decisión se tomó en base a las reglas internas de la AMB y tomando en cuenta todos los hechos ocurridos en los últimos meses. Estrada ganó el título el 13 de marzo de 2021 con una victoria sobre Román González. El 9 de febrero de este año, el comité le ordenó pelear contra Joshua Franco, retador obligatorio. Posteriormente, el 4 de abril, la pelea fue enviada a bolsa. El 19 de abril se llevó a cabo la licitación con la participación exclusiva de Golden Boy Promotions, representantes de Franco, quienes se adjudicaron los derechos para promocionar la pelea. El 16 de mayo se enviaron los contratos firmados para que la pelea se lleve a cabo el 16 de julio. Posteriormente, el 22 de julio, el comité envió un documento a Estrada solicitando información sobre sus planes futuros en el boxeo, ya que había pasado un año y cuatro meses sin una defensa del título. Teniendo en cuenta que todos los peleadores y sus representantes deben conocer las reglas de la AMB y que la regla D-14 establece que una pelea que vaya a subasta debe realizarse entre 45 y 90 días después de la fecha en que se llevó a cabo la pelea, el comité hizo la decisión sobre Estrada. Subasta de Bivol-Ramirez fijada para el 21 de agosto Conferencia de prensa final de Teófimo-Campa Like this: Like Loading...

