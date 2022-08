Conferencia de prensa final de Teófimo-Campa El ex campeón indiscutible de peso ligero Teófimo López hará su debut en el peso welter junior el sábado por la noche en el evento principal de 10 asaltos contra Pedro “Roca” Campa en el Resorts World Event Center en Resorts World Las Vegas. Esto es lo que dijeron en la conferencia de prensa final. Teófimo López: “No veo la hora de mostrar por qué Teófimo es el mejor de todos los tiempos… este tipo está frente a mí para detener mis sueños y detener todo lo que estamos buscando. Cada vez que salgo al ring, lo arriesgo todo. Estoy arriesgando mi vida. Duplicamos, cada vez. Cuando se trata de mí, solo soy yo contra mí, nadie más. Doy gracias a Dios por eso. Siempre está en mi esquina… Campa tiene ese estilo de boxeo mexicano. Va a ser agresivo. Esta va a ser una guerra total. Esto va a ser una pelea. Y estoy muy emocionado por eso. Me encanta la competencia”. Pedro Campa: “Sabemos el tipo de peleador con el que pelearemos este sábado. Sinceramente, entrené muy duro porque, como repito, sabemos el tipo de rival que tenemos. Manny Robles es un entrenador con un gran entendimiento. Él sabe lo que quiere que haga, y estoy listo para obedecer lo que dice… podemos hacer cosas interesantes en el ring. En primer lugar, creo que vengo por la victoria. Por cualquier medio que sea necesario, quiero llevar la victoria a México y a mi pueblo en Guaymas y Sonora”. El Comité de Campeonatos de la AMB desconoce a Estrada como Campeon Entrevista con Claressa Shields en el día de entrenamientos con los medios Like this: Like Loading...

