“Tengo muchos enemigos por lo genial que soy. Es como si yo fuera Floyd Mayweather, pero en el cuerpo de una mujer”.

La superestrella del boxeo Claressa “GWOAT” Shields realizó un entrenamiento de medios en Miami/Ft. Lauderdale el jueves mientras se acerca a su próximo enfrentamiento indiscutible por el campeonato mundial de peso mediano contra su rival Savannah Marshall. Shields vs. Marshall tendrá lugar el 10 de septiembre en Londres y estará disponible en ESPN+ para audiencias en los EE. UU. Shields traerá los títulos de peso mediano de la AMB, el CMB y la FIB al enfrentamiento contra Marshall y su cinturón de la OMB.

CLARESSA SHIELDS

Sobre cómo se siente en el entrenamiento a un mes de la noche de la pelea…

“Mi cuerpo se siente bien y se ve bien también. Estoy de muy buen humor. Todo el mundo sigue preguntándome por mis nervios. Tristemente, no tengo nervios antes de cualquier pelea. Estoy súper emocionado de pelear. No sé por qué, pero simplemente lo disfruto.

“El campo de entrenamiento es realmente la parte más difícil antes de la pelea. La gente dice que la pelea va a ser la parte más difícil, y simplemente no creo que la pelea sea más difícil que yo haciendo tres sesiones de entrenamiento diferentes por día con cuatro millas de sprints y luego yendo al gimnasio y haciendo la segunda sesión. No creo que una noche y una pelea de 10 asaltos con Savannah Marshall, o cualquier otra mujer, sea más difícil que mi entrenamiento”.

Sobre la rivalidad con Marshall…

“No sé si me desagrada más (Marshall), ¿o fue Christina Hammer? No sé. Sé que ambos son simplemente idiotas. Savannah Marshall, dice algunas de las cosas más tontas… Dijo que si caminaba llamándose a sí misma GWOAT, sus amigos la abofetearían. Como deberían… Tienes un cinturón. Por favor, no se llame a sí mismo GWOAT. Por favor, no lo haga. Las únicas personas que creo que tienen derecho a llamarse GWOAT son Katie Taylor y Amanda Serrano. Todos los demás, cállense. Savannah Marshall, ciérralo. Has sido profesional durante cinco años y solo tienes un cinturón. Por supuesto, tus amigos deberían abofetearte. Debería abofetearte porque hablas de querer ser el GWOAT, o eres el GWOAT porque me ganaste hace 10 años”.

Para aquellos que están dudando de ella en esta lucha…

“Para todos los que dudan de mí, solo asegúrense de disculparse después de la pelea. Di: ‘Nos equivocamos’. No tienes que decir que eres el GWOAT Solo di: “Nos equivocamos, eres el mejor y te respetamos”. Y que respetes mi arduo trabajo y mis logros porque (Marshall) fue una casualidad. Que me ganara en 2012 antes de los Juegos Olímpicos fue la casualidad de su carrera. Ese fue su mayor logro. Después de eso, cuesta abajo. No fue una casualidad que gané los Juegos Olímpicos de 2012 porque los gané de nuevo, y gané los campeonatos mundiales tres veces después de eso. Entonces, ella fue la casualidad, y sigue siendo una casualidad porque ha noqueado a un montón de vagabundos”.

Sobre el poder de Marshall…

“Toda esta charla es exagerada. Mucha gente realmente no se da cuenta de cuántos haters tengo. Soy una de las boxeadoras más cotizadas y la gente me presta mucha atención, pero tengo muchos haters por lo grandiosa que soy. Es como si fuera Floyd Mayweather, pero en el cuerpo de una mujer, ya sabes.

“Entonces, quieren que pierda y van a decir cualquier cosa para hacerla sentir que está mejor. Quiero decir, mira, acepto su nocaut porque están ahí. Tiene marca de 12-0 con 10 nocauts, pero ve y mira los registros de esas chicas y luego dime si debería noquearlas o no. Y vas a decir: ‘Sí, deberías noquear a alguien que tenga 4-25. Deberías noquear a alguien que tenga 11-75.’ Además, pelearás con ellos con tres días de aviso, con una semana de aviso. Se supone que debes noquear a las chicas así.

Sobre la importancia de esta pelea…

“Es importante ganar cada pelea. (Marshall) no tiene un lugar especial en mi corazón donde quiera vencerla más de lo que quiero vencer a nadie más en mi vida. No eso no es. Creo que la gente que pienso demasiado en ella. Creo que es una buena luchadora. Creo que es una chica grande para la categoría de peso. Pero ella no es tan hábil como yo. Ella no es tan inteligente como yo, y no sabe cómo adaptarse. Eso es lo que vamos a ver el 10 de septiembre”.