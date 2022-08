Katie Taylor se distancia de las ‘tonterías’ de Jake Paul La indiscutible campeona femenina de peso ligero, Katie Taylor, criticó la sugerencia del promotor de la archirrival Amanda Serrano, Jake Paul, de que una revancha de su enfrentamiento en el Madison Square Garden debería ser en 126 libras o en un peso pactado de 130 libras. Taylor (21-0, 6 KOs), quien superó a Serrano en abril para retener su corona de peso ligero, se mantiene firme en que la revancha solo ocurrirá en el peso ligero. “¿De qué se trata?” dijo Taylor. “Nunca había escuchado semejante tontería en toda mi vida. Nunca he escuchado a alguien decir algo tan estúpido como eso para ser honesto. Creo que solo están tratando de jugar algunos juegos. Estoy bastante seguro de que Jake sabe que no voy a bajar a 126, no creo haber oído hablar de una situación en el boxeo donde el campeón gana pero tiene la revancha en una división de peso inferior. ¡Es una auténtica tontería! No sé si está jugando o es ingenuidad, pero la revancha será en 135 libras. “No creo que la reciente pelea de Amanda retrase o afecte la revancha. Esperaba que la revancha ocurriera inmediatamente después de la última pelea, pero no parece que vaya a suceder hasta el próximo año. “Solo quiero estar involucrado en las peleas más grandes posibles, pero no estoy seguro de con quién voy a pelear a continuación en este momento, pero planeo regresar al ring este año en noviembre/diciembre. El equipo ha estado hablando con personas como Cris Cyborg. ¡Solo tuve dos o tres días libres después de la pelea de Serrano, así que estoy ansioso por volver al ring! Entrevista con Claressa Shields en el día de entrenamientos con los medios Teofimo López se ve fuerte en los entrenamientos Like this: Like Loading...

