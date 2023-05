Tyson Fury contra Dempsey McKean en Australia? Por Ray Wheatley – World of Boxing El campeón de peso pesado del WBC, Tyson Fury, podría estar en acción en Australia este verano contra el invicto OMB # 11, FIB # 11 contendiente Dempsey McKean (22-0, 14 KOs) según el promotor australiano Angelo DiCarlo. “Los chats comenzaron hace algún tiempo para que Demsey pelee contra Tyson Fury en Australia y creo que Demsey es la mejor opción para el Rey Gitano”, dijo Di Carlo a News Corp. “Ciertamente estamos ansiosos por pelear. Hemos tenido una buena asociación con Matchroom (el promotor de McKean) y tenemos un gran respeto por Eddie Hearn, pero tendré más conversaciones con el campamento de Fury y veré a dónde nos lleva eso. “Si Tyson Fury quiere pelear en Australia, la opción lógica es pelear contra un peleador australiano y hablar con la gente de Fury, no quieren pelear contra un pequeño peso pesado. Demsey y Justis [Huni] son ​​los mejores pesos pesados ​​de Australia, pero Demsey mide 6’6 y siendo zurdo, representaría una verdadera prueba para Tyson. Nos han dado una posible fecha para pelear contra Fury en agosto, así que esperamos que podamos hacer que suceda”. Teddy Atlas pide una comisión federal de boxeo ¿Crawford-Spence en Las Vegas en Julio? Like this: Like Loading...

