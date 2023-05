¿Crawford-Spence en Las Vegas en Julio? Hemos recorrido este camino antes, pero el último rumor es que el campeón de peso welter de la OMB Terence “Bud” Crawford y el campeón de peso welter del WBC/AMB/FIB Errol Spence Jr. chocarán por el título mundial indiscutible de peso welter el 29 de julio en el T-Mobile Arena en Las Vegas. Según los informes, también habrá una cláusula de revancha que cualquiera de los boxeadores puede activar. Spence fue apuntado para enfrentar a Keith Thurman en el peso mediano junior, pero esa pelea se hundiría si Crawford-Spence realmente está sucediendo. Manténganse al tanto. Tyson Fury contra Dempsey McKean en Australia? IBA presenta clasificatorios Europeos hacia Paris 2024 Like this: Like Loading...

