IBA presenta clasificatorios Europeos hacia Paris 2024 Por.Gabriel F. Cordero (IBA) suspendida por el COI, ha presentado dos calendarios clasificatorios diferentes para París 2024 y de esta manera parece dejar vía libre a boxeadores, entrenadores y árbitros para participar en junio en los Juegos Europeos de Cracovia (Polonia), el principal torneo previo a la Olimpico para Europa designado por el COI. De esta forma, el presidente de la IBA, el ruso Umar Kremlev, ha expresado, “Se intentará apoyar a los deportistas y proteger a los Deportes separados de las situaciones políticas”. Round 12 con Mauricio Sulaiman: El complejo mundo de la puntuación del boxeo Like this: Like Loading...

