Round 12 con Mauricio Sulaiman: El complejo mundo de la puntuación del boxeo Por Mauricio Sulaimán

Hijo de José Sulaimán – Presidente del WBC El pasado fin de semana, el mundo del boxeo disfrutó de dos peleas del más alto nivel de trascendencia, calidad y emoción. Por un lado, Katie Taylor, campeona olímpica y campeona indiscutible de peso ligero, peleó por primera vez en casa, frente a su gente en Dublín, Irlanda, contra la indiscutible campeona mundial de peso superligero Chantelle Cameron de Inglaterra. Dos campeones invictos, indiscutibles y poseedores de los cuatro cinturones de ambas divisiones. Por otro lado, en el MGM de Las Vegas, el campeón indiscutido de peso ligero, Devin Haney, de Estados Unidos, peleó contra el bicampeón olímpico y excampeón mundial en tres divisiones, el ucraniano Vasyl Lomachenko. Ambas peleas fueron frente a arenas completamente llenas, y resultaron en peleas muy cerradas, con decisiones muy finas, pero con la mejor calidad posible, tanto técnica y emocional como dramática. Correspondía a los jueces determinar el ganador, y como suele suceder en nuestro amado deporte, siempre que hay una pelea reñida, la decisión es controvertida y las opiniones se dividen entre los fanáticos y los medios de comunicación del mundo, especialmente en el Haney vs. Lomachenko. El boxeo está destinado a ser controvertido y ser criticado por la prensa y los fanáticos cada vez que hay una gran pelea, y resulta ser reñida. Hay una gran diferencia entre lo que ven los tres jueces que califican las peleas y lo que ven absolutamente todos los demás, ya sea en la primera fila, en el último asiento de la arena o en la televisión. VISIÓN – El juez está sentado en un lugar único; La única perspectiva de vista para ellos es lo que sucede en el ring, ya que están justo ahí (aunque no sea necesariamente la mejor posición), mientras que todos los demás tienen mucho más espectro de visión y en la televisión puedes ver lo que las cámaras, con diferentes ángulos, proyecto. IMPARCIALIDAD: el juez es absolutamente imparcial, mientras que los demás, en la mayoría de los casos, tienen un sesgo hacia su favorito en la pelea, y en el caso de los fanáticos, este favoritismo puede ser incluso apasionado, ya sea por nacionalidad, favorito de los fanáticos, popularidad y incluso, por haber apostado a favor de uno de los dos luchadores. CONCENTRACIÓN – El juez está totalmente concentrado en las acciones del ring durante los tres minutos de duración; mientras que los demás tienen innumerables distracciones durante la ronda en el estadio o en casa, viendo la televisión. Piénsalo, cuántas distracciones hay durante un evento.. CRITERIOS DE JUZGAMIENTO: existen pautas para juzgar e identificar al ganador de cada ronda; hay muchos factores que pueden confundir la efectividad de uno u otro luchador. Sólo cuentan los golpes conectados en la zona válida, los golpes al cuerpo tienen gran valor aunque los de cara son más espectaculares; se califica la cantidad, la calidad y el daño causado por los impactos, y se considera el dominio de las acciones e incluso la agresividad. Cada ronda es independiente, por lo que es como anotar 12 peleas diferentes, ya que la acción no se acumula. Como dicen: Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, lo que pasa en cada episodio se graba, y el siguiente es otra historia. CONDICIÓN FÍSICA Y MENTAL – El juez se encuentra descansado física y mentalmente, tiene prohibido beber alcohol por lo menos un día antes de la pelea, mientras que los fanáticos en algunos casos, disfrutan de una o varias cervezas u otras bebidas antes y durante la pelea, que Ciertamente tiene un efecto en el estado de ánimo. ¿Creo que me estoy explicando correctamente de una manera sobria? DEPORTE DE APRECIACIÓN: la puntuación en el boxeo es de apreciación, como muy pocos otros. Es lo que ve el oficial lo que se considera para anotar la ronda. No hay goles, carreras, canastas o un marcador claro, es apreciación, y por las razones antes descritas, cada individuo puede ver cosas diferentes dentro de una misma acción. Como fanáticos, quien le gusta X solo ve los golpes que X conecta, y no los que Y aterriza. RUIDO DE LA MULTITUD: se supone que el oficial del ring no debe verse influenciado por las reacciones y el ruido de los fanáticos, ya que esto puede ser extremo en algunos casos, sin embargo, para los fanáticos, el ruido puede inducir a error a creer que se debe a la efectividad del peleador favorito. Es costumbre que cada vez que aterriza el favorito de la casa, aunque sea un golpe suave, la multitud ruge y cuando aterriza el luchador no favorito hay un completo silencio…. Hay algunas otras cosas técnicas a considerar, pero siento que entendí el punto. De ninguna manera pretendo justificar fracasos que han manchado nuestro deporte, definitivamente ha habido puntajes inexplicables, difíciles de entender y mucho más de aceptar. Esto sucede por incompetencia, incapacidad, inexperiencia o simplemente por haber pasado una mala noche del funcionario, cosa que nos pasa a todos. Lo que quiero señalar es que el boxeo es un deporte honorable. Chantelle Cameron se fue a Irlanda y ganó en casa de Taylor, un combate reñido, pero a base de mucho boxeo, agresividad y contundencia. Devin Haney derrotó al favorito del público, Lomachenko, basado en un gran golpe al cuerpo, dominio del ring y acciones. Ambas peleas fueron muy reñidas, se podía aceptar cualquier resultado: o peleador ganando por un round o empatado, por lo tanto NO HUBO ROBO, como gritan por todas partes las redes sociales. Seamos responsables y admitamos los hechos, 2 grandes eventos sucedieron y el boxeo ganó, no dejes que el carro del negativismo te lleve a empañar nuestro deporte. Vasiliy Lomachenko merece todos los elogios y reconocimientos, qué increíble demostración de voluntad y grandeza al regresar de la adversidad, la pandemia, una dura derrota ante López con una delicada lesión y luego los horrores de la malvada invasión de su país. Aunque perdió la pelea, ganó y tiene un futuro brillante por delante. Devin Haney también merece todos los elogios y el reconocimiento, un joven que siempre ha sido irresponsablemente minimizado pero que se ha desempeñado de una manera increíble contra una competencia muy dura y simplemente mirando sus últimas tres peleas, ganando contra Kambosos dos veces y ahora Lomachenko, el el futuro es brillante! Sabías…? Devin Haney inició su carrera profesional, desde los 16 años, en bares y restaurantes de Tijuana. Y después de eso, ha estado cerca del WBC; Hoy es el rey del mundo, una maravillosa historia de éxito. Vasiliy Lomachenko es quizás el boxeador aficionado más grande de todos los tiempos, dos veces oro olímpico con solo una derrota en casi 500 peleas amateur, es un orgullo de Ucrania, ya que incluso fue al frente para defender a su país durante la invasión actual. Ambos boxeadores son el orgullo del WBC y hacen que el boxeo sea mejor en todos los aspectos. Anécdota de hoy Mi papá acababa de fallecer. Estaba en mi habitación en Las Vegas después de una pelea cuando Don Majeski me llamó para presentarme a un boxeador aficionado. Un joven tímido pero sonriente, era Devin Haney, vino a verme, de pie junto a su padre. Desde ese día han estado muy cerca de nosotros, y nunca lo olvidaremos, como ambos llegaron corriendo desde el aeropuerto para estar presentes en una de las misas de aniversario de Don José. Agradezco sus comentarios en [email protected]

