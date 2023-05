Prograis defiende ante Zorrilla su título del WBC El campeón superligero del WBC, Regis Prograis (28-1 24 KOs) ahora defenderá su título mundial contra Danielito Zorrilla (17-1 13 KOs) el sábado 17 de junio en el Smoothie King Center en Nueva Orleans, Louisiana, en vivo en todo el mundo por DAZN. Zorrilla reemplaza al lesionado Liam Paro. Regis Prograis: “Me alegro de que Zorrilla haya tomado la pelea. Nada cambia para mí; Todavía estoy trabajando duro para salir y demostrar que soy el mejor peleador del mundo en las 140 libras”. Round 12 con Mauricio Sulaiman: El complejo mundo de la puntuación del boxeo Ex-campeón Tanaka vence a Carrillo en Japón Like this: Like Loading...

