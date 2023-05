Ex-campeón Tanaka vence a Carrillo en Japón Por Joe Koizumi El ex campeón de tres divisiones de la OMB Kosei Tanaka (19-1, 11 KOs) venció por nocaut técnico al colombiano Pablo Carrillo (28-9-2, 17 KOs) a los 2:43 del décimo y último round el domingo en Nagoya, Japón. Habiendo sido detenido por su compatriota Kazuto Ioka en el octavo con su cinturón de 115 libras de la OMB en juego en 2020, Tanaka, un estilista fanático de Sugar Ray Leonard, registró cuatro victorias sobre tantos contendientes mundiales en su haber. Tanaka tomó la iniciativa, mantuvo la presión y finalmente golpeó al colombiano en la recta final con la oportuna intervención del árbitro. Actualmente en el puesto número 3 tanto por la OMB como por la FIB, Tanaka puede tener la oportunidad de una oportunidad obligatoria contra el recién coronado campeón de la OMB, Junto Nakatani, quien se apoderó del cinturón vacante de las 115 libras de la OMB en Las Vegas, casi al mismo tiempo debido a la diferencia horaria. Prograis defiende ante Zorrilla su título del WBC Tyson Fury llega a Australia Like this: Like Loading...

