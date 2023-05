Tyson Fury llega a Australia Por Ray Wheatley – World of Boxing El campeón de peso pesado del CMB, Tyson Fury, llegó a Australia y estará presente el miércoles por la noche en el Margaret Court Arena en Melbourne para apoyar a su amigo cercano y ex campeón mundial Joseph Parker (31-3, 21 KOs), quien chocará con Faiga “Django Opelu (15-3-2, 11 KOs) en diez asaltos por el título de peso pesado de la Commonwealth. Fury también reveló que él mismo está considerando pelear en Australia. “Durante los próximos días, viajaremos a diferentes estados y buscaremos lugares potenciales para mi próxima pelea”, dijo Fury a NCA NewsWire. “Los australianos siempre son fanáticos locos del boxeo, por lo que sería genial tener al Rey Gitano en Down Under. Sabremos más en las próximas semanas… Estoy tratando de pelear en el Reino Unido. Estoy tratando de pelear aquí. Quiero ser un campeón de peso pesado que pelee en diferentes continentes, no solo en casa o en Estados Unidos”. Ex-campeón Tanaka vence a Carrillo en Japón Resultados de “Neza Fight Night” en Ciudad Nezahualcóyotl, México Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.