Resultados de “Neza Fight Night” en Ciudad Nezahualcóyotl, México Randy León mandó tres veces a la lona a Rogaciano Guerrero, la última definitiva para vencerlo por nocaut en apenas dos rounds en la pelea estelar de la función “Neza Fight Night”, que presentaron Chiquita González Boxing y Decisión Dividida la noche del sábado en el Salón Marbet, en Ciudad Nezahualcóyotl. Ante una estupenda entrada, Randy León (9-0-1, 4 KOs) se impuso al 1:42 minutos del segundo episodio en el pleito principal de la velada que fue transmitida en vivo por AYM Sports, ITV Deportes y por el Facebook Live del Consejo Mundial de Boxeo. La pelea entre León y el “Borre” Guerrero (7-3, 2 KOs), pactada en los 63.000 kilos, fue altamente espectacular ya que desde el inicio ambos fueron hacia adelante, y aunque ninguno pudo imponer condiciones, el invicto ya sabía cómo atacar a Rogaciano. Y en el segundo asalto Randy León no tuvo piedad enviando a Guerrero a la lona con un gancho de derecha y con más de dos minutos para completar su obra lo presionó y lo conectó con una feroz izquierda para derribarlo otra vez, y le repitió la dosis con una izquierda fulminante para quedarse con el triunfo. En el evento co estelar, Luis “Chapulín” Rosales (13-16, 4 KOs) venció por decisión dividida a Gerardo Méndez (4-3-2, 1 KO) luego de ocho asaltos en peso gallo con puntuaciones de 75-77, 77-74 y 77-74. Por su parte, Geovanni Ortega (5-0, 1 KO) amplió su paso invicto en el profesionalismo y terminó con el de Ehiby Arcos (4-1, 3 KOs), en pelea a 6 rounds en superpluma y donde el vencedor cerró mejor para imponerse por decisión mayoritaria y tarjetas de 59-55, 57-57 y 58-56. En otro duelo de invictos, Emiliano Toscano (6-0-1, 4 KOs) demostró su poder y venció por nocaut técnico al 1:09 minutos del cuarto round a Alberto González (3-1), en la división supermosca. Mientras, Eduardo Galindo (1-1) logró su primer triunfo como profesional tras imponerse por decisión unánime a Ángel “Dragón” Mata (0-1-1), luego de cuatro giros en pluma; en tanto, Alejandra Vivanco debutó con triunfo sobre Shadem Medina, con puntuaciones idénticas de 40-36 en pleito pactado en los 52.000 kilos. Otros debutantes, pero en peso completo, fueron Luis “Tyson” Rodríguez y Brandon López, con triunfo para el primero por decisión dividida con tarjetas de 40-36, 39-37 y 37-39; y en la pelea inicial de la velada en los ligeros, Paulo Figueroa (2-1, 1 KO) derrotó a Luis Teyuco (0-3) con nocaut al 1:32 minutos del segundo round. Chiquita González Boxing y Decisión Dividida siguen con su enorme apoyo a las jóvenes promesas y futuras estrellas del boxeo profesional. Haney vence Lomachenko en controversial decisión unánime Like this: Like Loading...

