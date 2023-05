Haney vence Lomachenko en controversial decisión unánime Por Miguel Maravilla en Ringside El invicto e indiscutible rey de peso ligero Devin “The Dream” Haney (30-0, 15 KOs) retuvo todos los cinturones en una reñida decisión unánime en doce asaltos sobre el ex campeón mundial de tres pesos Vasiliy “Loma” Lomachenko (17-3, 11 KOs) el sábado por la noche en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. Loma empezó más rápido de lo normal. Fue una pelea de ritmo rápido altamente táctica con ambos peleadores teniendo sus momentos. Loma entró fuerte en la recta final con manos izquierdas limpias. Al final, los jueces terminaron 116-112, 115-113, 115-113 para Haney. La diferencia de tamaño fue evidente desde la campana de apertura. Haney golpeó cuando Lomachenko golpeó y fue más productivo en el primero. Haney conectó con la mano derecha en la segunda ronda, pero Lomachenko conectó al ras por dentro con combinaciones. Lomachenko mantuvo el ritmo en la tercera ronda cuando Haney todavía parecía estar haciendo ajustes. Acechando y manteniendo un ritmo rápido, Lomachenko acechaba mientras Haney luchaba contra su golpe con el pie trasero, Lomachenko resbaló y se llevó a Haney con él cuando las cosas se pusieron un poco difíciles. El árbitro emitió una advertencia a Haney en el quinto por empujar con el antebrazo, poco después de que Lomachenko venciera a Haney y lo empujara contra las cuerdas con una combinación. Haney comenzó a ir al cuerpo y a meterse adentro en la sexta ronda, pero Lomachenko respondió con combinaciones rápidas, poco después de que Haney recibiera otra advertencia, esta vez por sujetar y golpear detrás de la cabeza. En el octavo, Haney presionó más cuando Lomachenko tocó contraataques, pero poco después Lomachenko se topó con un fuerte golpe de Haney que detuvo su impulso. El jab fue efectivo para Haney en el octavo, neutralizando el movimiento y la velocidad de Lomachenko. Trabajando contra el jab en el noveno, Haney y Lomachenko boxearon mientras Haney luchaba contra su pie trasero, Lomachenko presionó. Hacia el final de la pelea en el décimo, Lomachenko conectó con una combinación de color mientras detenía el impulso de Haney. Una mano derecha sólida de Lomachenko en el undécimo respaldó a Haney, ya que el ex campeón mundial y dos veces medallista de oro parecía cómodo en las rondas del campeonato. La duodécima y última ronda vio a Lomachenko presionando mientras Haney se pegaba y se movía la mayor parte de la ronda. Después de completar doce rounds competitivos, los puntajes de los jueces fueron 116-112, 115-113 y 115-113 cuando Devin Haney saca una impopular decisión unánime Resultados de “Neza Fight Night” en Ciudad Nezahualcóyotl, México Nakatani KOs Moloney y gana título de las 115 libras de la OMB Like this: Like Loading...

